"Oyuncu Emrah Parlak'tan boşanma kararı alan Burcu Gönder, mahkemeden tedbir kararı çıkartmış" iddiasına ilişkin açıklama

“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla üne kavuşan Bülent Emrah Parlak’ın beş yıl önce evlendiği, Burcu Gönder eşinin agresif tutumu ve öfke problemi nedeniyle boşanma davası açmaktan endişe ettiğini öne sürerek mahkemeden tedbir talep ettiği iddia edildi. Gönder'in daha sonra eşiyle anlaşmalı boşanma konusunda sulh olduklarını belirterek tedbir kararının kaldırılması için yeniden mahkemeye başvurduğu öne sürüldü. İddiaların ardından ikili tarafından yapılan ortak açıklamada, İkimiz de dostane ilişkiler çerçevesinde, karşılıklı fikir birliğiyle evliliğimizi sonlandırma karar aldık. Ayrıca haberlerde çıkan mücevher ve şiddet içerikli konular tamamen asılsızdır" denildi.

Gönder'in mahkemeye verdiği iddia edilen dilekçede şu ifadeler kullanıldı:

"Parlak, Gönder'in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi aldı"

“Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder’in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak’ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine boşanma davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir.

"Burcu Gönder ile çocuğunu evden atmaya çalıştı"

Hiçbir geliri olmayan Burcu Gönder ile çocuğunu evden atmaya çalışmıştır. Bu sebeple boşanma davası açmak isteyen Gönder’in davalının agresif yapısı nedeniyle zarar görmesinden korunması için tedbir talep ediyoruz.”

Talebi değerlendiren mahkeme Burcu Gönder’i haklı buldu. Mahkeme, davalı Parlak’ın 1 ay süreyle eşine yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve Gönder’in şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesine karar verdi.

Gönder 2 hafta sonra tedbir kararının kaldırılmasını istedi

Gönder, iki hafta sonra yeniden mahkemeye başvurarak verilen tedbir kararının kaldırılmasını istedi. Eşiyle uzlaşarak anlaşmalı boşanma yoluna gittiğini dilekçesinde anlatan Gönder, eşinin tedbir verilmesini gerektirecek herhangi bir davranışlarda bulunmadığını ifade etti.

Parlak ve Gönder'den ortak açıklama: İddialar asılsız

Parlak ve Gönder'in konuya ilişkin ortak yaptığı basın açıklaması şöyle:

"Bugün yazılı basın ve sosyal medyada tarafımızla ilgili çıkan haberler bizleri son derece üzmüştür. İkimiz de dostane ilişkiler çerçevesinde, karşılıklı fikir birliğiyle evliliğimizi sonlandırma karar aldık. İkimizin de canımız kadar sevdiğimiz kızımız Lisa Parlak’ın incinmemesi adına, bu süreci kendi içimizde sürdürme kararı aldık. Ayrıca haberlerde çıkan mücevher ve şiddet içerikli konular tamamen asılsızdır. Bu iletişim kazasından kaynaklanan habere konu olan dilekçe, zaten tarafımızdan hızlıca geri çekilmiştir. Konuyla ilgili hassasiyetimizi göz önünde tutmanızı ve desteğinizi rica edeceğiz."