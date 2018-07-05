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Oyuncu Elçin Sangu, Ezhel'in cezaevi sonrası verdiği ilk konseri izledi

Ezhel, cezaevi sonrası dün akşam ilk konserini verdi

05 Temmuz 2018 16:22

Ezhel adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla yaklaşık 1 ay boyunca tutuklu kalmasının ardından ilk konserini verdi. Ezhel’i izleyenler arasında Kiralık Aşk dizisindeki rolüyle tanınan Elçin Sangu da vardı.

Sangu, Ezhel’in tutuklanmasının ardından da üzerinde ‘#FreeEzhel’ (Ezhel’i özgür bırakın) yazan bir ceket giyerek rap şarkıcısı Selo ile birlikte bir poz vermiş; fotoğrafı da Instagram hesabından paylaşmıştı.

 

Ezhel, cezaevinden çıkmasının ardından dün akşamki ilk kez dünyaca ünlü rapçi Wiz Khalifa’nın öncesinde sahneye çıktı. Şarkı sözlerinde uyuşturucuyu özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve ilk duruşmada beraat eden rapçi Ezhel, İstanbul Küçükçiftlik Park’taki konserde “Doğruları söylemekten asla vazgeçmeyin, gerçekler eninde sonunda ortaya çıkar” dedi.

Oyuncu Sangu da Ezhel’i dinleyenler arasındaydı. Sangu, Instagram hesabından şu fotoğrafı paylaştı:

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