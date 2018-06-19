Ezhel'den tahliye sonrası ilk açıklama

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlamasıyla tutuklanan ve 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat eden rapçi Ezhel, saat 17.00 sıralarında Maltepe Cezaevi'nden çıktı. Ezhel'i yakınları ve sevenleri karşıladı.

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Cezaevi önünde açıklamalarda bulunan Ezhel şunları söyledi:

“Bulunduğum koğuş 7 kişinin kalması için yapılmış, biz 45, 46 kişiydik”

Özgürüm, mutluyum. İçerideki koşullar kötü; mahkumlar için de zor, gardiyanların çalışma şartları da zor, bunları gözlemledim, gördüm. Yetkisini kötüye kullanan gardiyanları da gördüm. Koşullar kötü. Bulunduğum koğuş 7 kişinin kalması için yapılmış, biz 45, 46 kişiydik. Yer yatağı vardı tabii ama yerde battaniyede bile yatanlar vardı. Düzende bir sorun olduğunu söyleyebilirim.

Pek bir şeyler yazamadım. Çünkü bence müzik süreci stüdyoda yapılması gereken bir şeydir. Değişik mahpushane şiirleri yazdım ama bana kalmasını tercih ederim tabii ki. Yazdıklarımı hatırlamıyorum deftere yazdım bıraktım o şekilde. Geldim bir şekilde, çıktım.

“İnsanlar maalesef çok umutlanmış durumda”

Ağır cezaları olan insanlar var, onlara da saygısızlık etmek istemem. İçerinin bir sesi olarak konuşmak istersem koşullar kötü. İnsanlar maalesef çok umutlanmış durumda. Biz rahat rahat yatıyorduk derken, bir takım muhabbetler çıktı. 'Biz umutlandık, ailelerimiz umutlandı' gibi söylemler var, üzgünler. İçeride gördüğüm şeylere dair söyleyeceğim bu olabilir.

“Tazminat davası açmayacağım, şikayetçi zihniyette değilim”

Onun dışında bol bol okudum. Bol bol tevekkül. Tazminat davası açmayı düşünmüyorum. 'İşte bana böyle bir haksızlık yapıldı ben de tazminat davası açayım' gibi bir şey düşünmüyorum. Ben o şikayetçi zihniyetten değilim. (DHA)

10 yıl hapsi istenmişti

Müzik dünyasında "Ezhel" adıyla tanınan, şarkı videoları milyonlarca kişi tarafından internette izlenen ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla 24 Mayıs tarihinde gözaltına alınmıştı. İpekçioğlu, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ezhel hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile istemiyle dava açılmıştı.