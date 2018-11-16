Oyuncu Efecan Şenolsun'dan taciz iddialarına yanıt

Yaşamayanlar isimli dizinin setine alkollü gittiği ve rol arkadaşı Elit İşcan'ı taciz ettiği iddiasıyla soruşturma açılan Efecan Şenolsun'dan yeni açıklama geldi. Şenolsun, "Bu iddialar beni ve ailemi zan altında bırakan çok ciddi suçlamalar olduğu için hemen savcılığa başvurarak 6 Kasım 2018 tarihinde ifademi ve tanık listemi verdim. Karşı taraf 1,5 aydır ifade başvurusu yapmamış, tanık listesi vermemiştir" dedi

Yaşamayanlar isimli internet dizisinin oyuncusu Elit İşcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, rol arkadaşı Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize uğradığını ve yapım ekibinin duruma ilişkin herhangi bir şey yapmadığını iddia etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Efecan Şenolsun da, "Kamuoyu yaratmak için gerçek dışı şeyler anlatmaya başladı. Asıl bu 5 aydır bana taciz ve mobbing yapıldı. Kamuoyundan hukuksal süreç tamamlanana kadar duyarlı olmalarını ve bana karşı başlatılan linç kampanyasına iştirak etmemelerini rica ediyorum" dedi.