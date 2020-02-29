Oyuncu Eda Ece, bir arabanın çarptığı sokak köpeğini hastaneye yetiştirdi

Oyuncu Eda Ece, sabaha karşı bir arabanın çarptığı belirtilen bir sokak köpeğini polislerin de yardımıyla hastaneye yetiştirdi.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberin göre, önceki gün sabaha karşı saat 04:00’te Cihangir’de bulunan Anipoli Hayvan Hastanesi’nden çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, bir arabanın çarptığı sokak köpeğini polislerin de yardımıyla hastaneye yetiştirdiğini söyledi:

“Setten çıkmış eve dönüyordum. Bir aracın köpeğe çarptığını gördüm" diyen Ece, "Allah’tan yolda bir de polis arabası vardı. Polis abilerle beraber köpeği buraya getirdik. Hemen müdahale ettiler. Sabah kırıklarına bakıp gerekiyorsa operasyon yapacaklar" diye konuştu.

"Neden ülkemizde 7/24 çalışan bir hayvan ambulansı yok?"

Eda Ece, kaza yerinde köpeği almaya gelecek araç bulamayınca sinirlendiğini söyledi: “Polis abiler önce belediyeyi aradı, ancak çok geç olduğu için köpeği almaya gelecek araç bulamadılar" diyen Ece, devamında, "Ben de özel klinikleri aradım, ‘Aracımız yok’ dediler. Neden ülkemizde 7/24 çalışan bir hayvan ambulansı yok?” ifadesini kullandı.