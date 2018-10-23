Oyuncu Duygu Sarışın: Her karakterin hayatta bir yansıması vardır

Ufak Tefek Cinayetler isimli dizide Burcu karakterini canlandıran Duygu Sarışın, “Her karakterin hayatta bir yansıması muhakkak vardır” dedi.

NTV’ye konuşan Sarışın’ın açıklamaları şöyle:

Ufak Tefek Cinayetler’deki Burcu karakteriyle büyük beğeni topladınız. Dizideki performanslar kadar kıyafetler, replikler ve karakterler de fenomen oldu. Siz nasıl tepkiler alıyorsunuz?

- Burcu, oyuncuya imkan veren renk çeşitliliği olan bir karakter. Enerjisel anlamda beğenildiğini düşünüyorum. Dışarıdan Burcuya tepkili ama bana sevgi dolu yaklaşımlarla karşılaşıyorum. Yeni Burcu küllerinden doğan çok daha güçlü bir biçimde kendini bize gösteriyor.

Özellikle sezon finalindeki Arzu-Burcu kavga sahnesi çok konuşuldu. Sizi en zorlayan sahnelerden biriydi diyebilir miyiz?

- Beni zorlamaktan ziyade en keyif aldığım ve heyecanlandığım sahnelerden biri diyebilirim. Tülin Özen (Arzu) ile bu sahne için iki gün ve set aralarında çalıştık. Oldukça tutkulu ve gerçekçi bir kavga sahnesi olarak seyirciye yansıması da bizi ayrıca mutlu etti.

Kadınların çoğunluk olduğu sette çalışmak avantaj mı?

- Bu soruya genelleme yaparak cevap vermem doğru olmaz. 38 bölümdür tüm samimiyetimiz ve birbirimize verdiğimiz destekle çalışıyoruz. Her zaman kadın kadına dirsek temasımız var bu yüzden şanslı olduğumu düşünüyorum

Ufak Tefek Cinayetler size neler kattı? Bu sette şunu öğrendim diyebileceğiniz şeyler var mı mesela?

- Bir kere daha ekip ruhunun ne kadar önemli olduğunu anladım. İki yıldır Ay Yapım çatısı altında olan tüm projelerimde genel olarak söyleyebileceğim şey aile olabilmenin önemi... Benim için; setlerde güven duygusu içerisinde kendini oyuncu olarak teslim edebileceğin bir ekiple çalışabilmek kesinlikle paha biçilemez.

Sarmaşık’taki kadınlar gibi insanlarla karşılaştınız mı hiç çevrenizde?

- Elbette ki her karakterin hayatta bir yansıması muhakkak vardır. Ancak prensip olarak özenli yaşamayı tercih eden biri olduğum için hayatımda bu tarz insanlar yok. Dolayısıyla da tanık olmuyorum.

Oyuncu olmaya karar verdikten sonra izlediğiniz yolda size en çok zorlayan engel ne oldu? Nasıl başa çıktınız?

- Dokuz Eylül oyunculuk bölümü mezunuyum. Bu anlamda eğitimimin bana çok şey kattığını düşünüyorum. Karakteri yaratmak konusunda pek zorlanmadım. Önemli olan doğru deşifre edebilmek. Bu bağlamda karşılaştığım bir engel olmadı. Her fırsatta kendini geliştirmeye çalışan biriyim engellerle baş edebilirim gibi geliyor

Set dışındaki vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Kitap okumayı çok seviyorum. Özellikle de kişisel gelişim ve felsefe kitapları okumaktan çok keyif alıyorum. Boş vakitlerimde at biniyorum ve ok atıyorum. Ruhuma iyi geldiğini düşündüğüm için de Haliç’te kürek çekiyorum ve jimnastik yapıyorum. Son zamanlarda yeni bir yoga deneyimi için gravity yogaya başlamayı planlıyorum.

Dizide Burcu’yu çok şık ve bakımlı görüyoruz. Sizin modayla aranız nasıl? Alışveriş yapmayı seviyor musunuz?

- Oyunculuk eğitimim öncesinde bir süre Moda Tasarım eğitimi de aldığım için modaya uzak değilim. Ancak oyuncu kimliğim ön planda olduğu için Duygu olarak daha sade giyinmeyi tercih ediyorum. Alışveriş yapmayı her kadın gibi çok severim. Trendleri takip ederim yine de giyinirken rahat olmayı seviyorum.

Ufak Tefek Cinayetler'den sonra kariyerinizdeki yol haritanız nasıl şekillenecek?

- Plan yapan biri değilim zaten kalbimde bir hedefim var ama bu benim totemim. Kabaca bahsedecek olursam her zaman öğrenmeyi sürdürebileceğim yeni sorumluluklar alabileceğim ve kendimden değer katabileceğim projelerde yer almak isterim. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyorum. Topluma değer katabilecek sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı istiyorum.

Son olarak bu akşam Edip’in katili ortaya çıkacak deniyor sizin bir tahmininiz var mı? Ufak bir ipucu istesek?

- Edip’in katili kim ben de bu konuda çok heyecanlıyım. Evet bir fikrim var. Bu akşam çok heyecanlı ve sürükleyici bir bölüm bizi bekliyor. İpucu vererek bu heyecanı kült bir cisimle bölmek istemem.