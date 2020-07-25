Oyuncu Devin Özgür Çınar'dan sosyal medyaya damga vuran mesaj!

Oyuncu Devin Özgür Çınar'ın Twitter'da bir hesabın Bade İşçil'in "Fakir kadın rollerine tipim müsait değil" açıklamasına yaptığı yorum sosyal medyayı salladı.

Bade İşçil, geçtiğimiz yıl yaptığı "Hep durumu iyi zengin kızı oynuyorum ama fakire tipim müsait olmuyor herhalde" açıklaması ile magazin gündemine oturmuştu.

Twitter’daki bir kullanıca bu açıklamayı tekrardan gündeme getirdi. Oyuncu Devin Özgür Çınar da bu tweet’i alıntıladı ve "Benim müsait" yazdı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.