Oyuncu Defne Kayalar: İstediğim gibi kahkaha atmadığımı fark ettim

Oyuncu Defne Kayalar, çocuk büyütmenin, duyguları içten geldiği gibi yaşamayı hatırlattığını söyleyerek, “Ben hayatımın bir döneminde, istediğim gibi kahkaha atmadığımı fark ettim. ‘Bundan sonra böyle olmayacak, içimden nasıl geliyorsa öyle güleceğim,’ dedim.” ifadesini kullandı.

Milliyet Sanat’a konuşan Kayalar, insanın karşısına çıkan şansları, kendisine inanarak ve çalışarak değerlendirmesi gerektiğine inandığını söyledi .Asistanlığını yaptığı Uğur Yücel’in çalışma biçiminden çok şey öğrendiğini anlatan Kayalar, "Bir teksti eline aldığında nasıl yaklaşman gerektiğinin temeli orada kuruldu. Başka yerde elde edilemez bir tecrübe bu.” dedi.

Kayalar, Berkun Oya’nın da kendisine çok zaman ayırdığını, inandığını ve çok emek verdiğini dile getirdi. Kayalar oyunculuğa yaklaşımını ise “Hiç korkmamam gerekiyor çünkü yapacağım iş bunun üzerine; korkmamak, çekinmemek ve ne varsa göstermek,” diye konuştu.