Damla Sönmez'den oyunculuk açıklaması: Eğitim tabii ki hayatın her alanında önemli ama illa şu eğitim şart diye bir şey yok

Oyunculuğu eğitimini alarak yapan ve genç yaşına çok sayıda ödül sığdıran Damla Sönmez, “Oyunculuk için eğitim şart mı?” sorusuna, "Benim eğitime yönlenmem hep meraktan. Sevdiğin bir mesleğin olduğunda, meslekle ilgili yeni şeyler öğrenmek angarya değil de eğlenceye dönüşüyor. Eğitim tabii ki hayatın her alanında önemli ama illa şu eğitim şart diye bir şey yok" diye yanıt verdi.

Damla Sönmez, Re Touch Mag dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Dergiye röportaj da veren ünlü oyuncuya “Çok ciddi bir tiyatro ve sanat eğitimine sahipsin. Sence eğitim şart mı?” sorusu yöneltildi. Sönmez, şöyle konuştu:

“Benim eğitime yönlenmem hep meraktan. Sevdiğin bir mesleğin olduğunda, meslekle ilgili yeni şeyler öğrenmek angarya değil de eğlenceye dönüşüyor. Eğitim tabii ki hayatın her alanında önemli ama illa şu eğitim şart diye bir şey yok. Konservatuvar mezunu olmayan muazzam oyuncular var. Yurtdışında, yurtiçinde katıldığım birçok atölye bana başka başka yöntemler öğretti. Karakterle, hikayeyle karşılaştığımda en doğru ve katmanlı şekilde etlendirip kemiklendirebilmek için, var olan yollarımı çeşitlendirebilmek için önemli eğitim.”

"Müzik benim için hobi"

Rol aldığı son dizide şarkılar söyleyen, dans eden ve aynı zamanda enstrüman çalabilen Damla Sönmez, “Müzikle ilgili bir projen var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Şimdilik yok. Dans zaten beden için çok önemli, sağlık için de bedenimi hareketli tutmaya özen gösteriyorum ve dans bunun en eğlenceli yollarından biri. Müzik benim için biraz daha hobi gibi. Yıllardır sadece arkadaşlarıma ve kendime çalıp söyledim. Çok da taze. Şimdilik başka bir proje yok. Bakalım hayat ne gösterecek.”

"Aşk, üretebilmeni sağlayan ateş"

Damla Sönmez röportajında “aşk” hakkında da konuştu:

“Aşk senin yaratımını sağlayan ateş. Ailen, mesleğin, yaratımını nerede kullanıyorsan orası. Hayata aşkla bakmak, yaşıyor hissettiriyor insana. Tam olarak olduğun yerde durabilmek, anda var olabilmek aşk. Başka bir yerde olmak istememek. Tam hissetmek. Kendinde tam, var oluşla tam. Hareketini her hücrende hissettiğin bir ateşin içinde huzurla var olabilmek.”