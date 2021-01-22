Oyuncu Dakota Johnson: The Friend setinde panik atak krizi geçirdim

Oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi The Friend'deki ilk şarkı sahnesine hazırlanırken panik atak krizi geçirdiğini ve yaşadığı deneyiminin çok ürkütücü olduğunu söyledi.

Jimmy Fallon’un The Tonight Show programına katılan Dakota Johnson, Nicole karakterine hayat verdiği The Friend filmi çekimleri sırasında panik atak krizi geçirdiğini açıkladı.

Johnson “İnsanların karşısında şarkı söylemek aslında benim için inanılmaz ürkütücü ve sahnede beni çok da görmüyorsunuz. Kamera arkamdan çekim yapıyordu, ne olduğunu anlayamıyorsunuz bile ve bir tiyatro sahnesinde de performans yapmamam gerekiyordu. Sesimin playback versiyonunu yani ses kaydımı oynatmaya başladılar ve ‘Aksiyon’ dediler" ifadesini kullandı.

Yönetmenin çekime başlaması ile birlikte panik atağını kontrol edemediğini belirten Johnson, “Direkt sahneden indim. Tiyatronun, sahnenin arkasında koşmaya başladım. Etrafta koşuyordum ve sonra birden gülmeye başladım ve tüm ekip, ‘Bu kız ne yapıyor?’ dedi. Koşup güldükten sonra birden hareket etmeyi bıraktım ve ağlamaya başladım. İnanılmaz bir uçuş modu gibiydi” dedi.

Jason Segel, Dakota Johnson ve Casey Affleck'i başrolüne yerleştiren dram filminin yönetmen koltuğunda Gabriela Cowperthwaite oturuyor The Friend, ömrünün son zamanlarını yaşayan arkadaşına destek olmaya çalışan bir adamın hikâyesini konu ediyor.