Oyuncu Çimen Baturalp, İBB Şehir Tiyatrosu'ndan tasfiye edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda (İBBŞT) Gezi Parkı olayları sürecindeki duruşu ve Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’ndaki konuşması nedeniyle Levent Üzümcü’nün tiyatrodan tasfiye edilişinden sonra, İBBŞT’de 2012’den bu yana taşeron işçi kadrosunda çalışan oyuncu Çimen Baturalp’in de tiyatroyla ilişiği kesildi. Rol aldığı ‘Terzi’ oyunun sahnelenmeye devam etmesine karşın iş akdi yenilenmeyen Baturalp’in tasfiye gerekçesi de siyasi.

"Ekmek hakkına saldırı"

Cumhuriyet'ten Ezgi Atabilen'in haberine göre; İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (İŞTİSAN) bir duyuru yayımlayarak, Baturalp’in tasfiye edilmesi kararını kınadılar. Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Kamu kurumlarında çalışan ve iktidar partisinin görüşleri dışında farklı düşüncelerde olanların, kutsal sayılan ekmek hakkına saldırı, normalleştirilmeye çalışılmaktadır. Ne yazık ki bu kıyımlar en temel hakkımız olan konuşma ve ifade özgürlüğümüzü kullandığımız müddetçe sürecek. Durumun takipçisi olduğumuzu, sonuna kadar mücadelemizin süreceğini duyururuz.”

İŞTİSAN’ın duyurusu üzerine temas kurduğumuz, 2007-2011 yılları arasında gazetemizin Brüksel Temsilciliği görevini de üstlenmiş olan Çimen Baturalp ise, olayın perde arkasının 2010 yılına dayandığını belirterek, dönemin Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya’nın 13.03.2015 tarihinde yayımlanan “İstanbul’un tiyatro sahneleri ‘Gezici’lerin işgali altında!” başlıklı köşe yazısını hatırlatıyor.

Baturalp: Üzülmeye utanıyoum

Çimen Baturalp konuyla ilgili görüşleri şöyle:

“Benim canımı sıkan artık ülkenin bu noktaya gelmiş olması. Benim mağduriyetim çok hafif kalıyor. Çok daha büyük mağduriyetlerin yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz. Ben üzülmeye bile utanıyorum. Basının üzerindeki baskı artık çok iyi bildiğimiz bir şey. Ama 2010’da yazılmış bir yazı yüzünden işler bu noktaya getiriliyorsa söylenecek çok fazla bir şey kalmıyor geriye...”