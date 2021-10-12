Oyuncu Chris Pearson, bıçaklanarak öldürüldü

Reality şov oyuncusu 25 yaşındaki Chris Pearson bıçaklanarak öldürüldü.

MTV'nin Ex on the Beach yapımının ilk sezonunda yer alan 25 yaşındaki oyuncu Pearson'ın ölümüyle ilgili ilk açıklama Los Angeles Polis Departmanı'ndan yapıldı.

Tam adı Christopher Westley Pearson olan oyuncu sokakta gece 2 sıralarında ağır yaralı olarak bulundu.

Kim olduğu bilinmeyen bir kişiyle sözlü bir tartışma yaşadığı öğrenilen Pearson'ın tartışmanın büyümesi üzerine karşıdaki kişi tarafından bıçaklandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan Pearson'ın öldüğü açıklandı.

Chris Pearson'ın ölümünün ardından yayınlanan mesajda "Bir gülümsemesi tüm odayı aydınlatırdı, müzikten daha çok sevdiği şey ailesi ve arkadaşlarıydı. Tek isteği ailesine yarımcı olmaktı. Hayat Chris'i bizden çok erkan aldı" denildi.