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Kültür-Sanat

Oyuncu Charles Grodin hayatını kaybetti

Nicholas Grodin, babasının ilik kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi

19 Mayıs 2021 11:21

Ünlü aktör, yazar ve sunucu Charles Grodin (86) yaşamını yitirdi. Grodin, Rosemary'nin Bebeği, Midnight Run gibi filmlerle ses getirmişti.

Grodin'in ölüm haberini oğlu Nicholas verdi. The New York Times'a açıklama yapan Nicholas Grodin babasının ilik kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. 

"The Heartbreak Kid" ve "Beethoven"daki rolleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun unutulmaz filmleri arasında "Midnight Run", "The Woman in Red", "Heaven Can Wait" sayılabilir.

"The Heartbreak Kid" ve "Beethoven"daki rolleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun "Midnight Run", "The Woman in Red" ve "Heaven Can Wait" unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.

Broadway'de de boy gösteren Grodin "Same Time, Next Year" ile uzun yıllar sahnelerde kaldı. 

Radyo ve TV geçmişi de dolu dolu olan ünlü oyuncu FX dizisi Louie gibi birçok yapımın senaryosunu yazdı. 

Nicholas GrodinCharles Grodinoyuncuaktör
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