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Oyuncu Cemal Hünal'a uyuşturucu kullanmaktan hapis istemi

Ünlülere narkotik operasyonu kapsamında sadece uyuşturucu kullandığı kanaatine varılan Hünal'a 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

08 Aralık 2013 19:12

Aralarında Çağatay Ulusoy,Cenk Eren ve Gizem Karaca gibi ünlülerin de bulunduğu ünlülere yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan ancak soruşturma sırasında sadece uyuşturucu kullandığı kanaatine varılarak dosyası ayrılan Issız Adam filminin oyuncusu Cemal Hünal'a, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Evinde esrar bulunmuştu

Hünal'ın operasyon sonrasında kanında uyuşturucu tespit edilirken, evinde de esrar bulunmuştu.

Hakim karşına çıkacak

Hünal önümüzdeki günlerde Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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