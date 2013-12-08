Oyuncu Cemal Hünal'a uyuşturucu kullanmaktan hapis istemi

Aralarında Çağatay Ulusoy,Cenk Eren ve Gizem Karaca gibi ünlülerin de bulunduğu ünlülere yapılan narkotik operasyonunda gözaltına alınan ancak soruşturma sırasında sadece uyuşturucu kullandığı kanaatine varılarak dosyası ayrılan Issız Adam filminin oyuncusu Cemal Hünal'a, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Evinde esrar bulunmuştu

Hünal'ın operasyon sonrasında kanında uyuşturucu tespit edilirken, evinde de esrar bulunmuştu.

Hakim karşına çıkacak

Hünal önümüzdeki günlerde Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.