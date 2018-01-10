Oyuncu Cemal Hünal ve ailesi ölümle tehdit edilmiş

Oyuncu Cemal Hünal, İstanbul Atlı Okçuluk Spor Kulübü Derneği üyesiyken 3 Şubat'ta kavga ettiği dernek başkanı Abdullah Bal tarafından yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılmasının ardından atlarını ve dernek tarafından kullanılan lüks model cipini geri istedi. İddialara göre Hünal ve ailesi, Bal tarafından, "Bak Cemal, senin çoluğun çocuğun var. Senin ve çocuğun için çok kötü olur, sizi çok kötü yaparım" denerek tehdit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre olayın ardından savcılığa başvuran Hünal; şikâyet dilekçesinde kulüpteki eşyalarına, atlarına ve arabasına derneğin başkanı tarafından el konulduğunu iddia etti. Ünlü oyuncu ayrıca Bal'ın bununla da yetinmeyip "Bak Cemal, senin çoluğun çocuğun var. Senin ve çocuğun için çok kötü olur, sizi çok kötü yaparım" diyerek kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Mesaj çıktılarını dosyaya delil olarak sunan Hünal'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Tehditlerimiz karşılıklı"

Yürütülen soruşturmada ifadesine başvurulan Abdullah Bal ise kendisini şu sözlerle savundu:

"Cemal Hünal, kendisini yönetim kurulundan çıkarttığım için bana cephe aldı. Malına ve atlarına el koyduğum yalandır. Ona ait üç at vardı, hepsini kendisine verdim. Arabasını da aldı. Fakat sonra kulübe ait olan iki atı daha istedi. Ben kulübe ait olan atları alamayacağını söyledim. Tehdit ettiğim doğrudur fakat o da beni tehdit etti. Tehditlerimiz karşılıklı."

Yürütülen soruşturma sonunda savcılık, Cemal Hünal ve Abdullah Bal'ın müşteki-şüpheli olduğu bir iddianame hazırladı. İddianamede, karşılıklı olarak birbirlerini tehdit ettikleri kaydedilen ikilinin ikişer yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava devam ederken, ikili karşılıklı olarak şikâyetlerinden vazgeçince dava düştü.