Oyuncu Cem Özer: Türk aydını kendini halka anlatamıyor

Oyuncu Cem Özer, "Türk aydını halka dokunamıyor, kendilerini halka anlatamıyor" görüşünü savundu.

Hürriyet gazetesinden Tülay Demir'in sorularını yanıtlayan Özer, "Ben entelektüeli de Türkiye’de yanlış anladıklarını düşünüyorum. Bizde entelektüel dediğin kendi bildiği dilden konuşur. Ne kadar anlaşılmaz konuşursa, ne kadar anlaşılmaz kelime kullanırsa o kadar aydındır. Ama hayır, entelektüel adam düşüncesini, fikirlerini karşısındakinin anlayacağı dilden anlatabilen adamdır." dedi.

Özer, "Türk aydınının yaptığı yanlış 40’lardan bu yana budur. Halka dokunamıyor, kendilerini halka anlatamıyorlar. Bak gerçek aydın Aşık Veysel’dir, Neşet Ertaş’tır, Pir Sultan Abdal’dır, onlar halka dokunur." diye konuştu.