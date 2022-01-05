Oyuncu Celil Nalçakan, Koronavirüs'e yakalandı

Atv'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi oyuncusu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu.

Atv’de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini canlandıran Celil Nalçakan, Koronavirüs'e yakalandı. Ünlü oyuncu, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Nalçakan, "An itibarı ile PCR testim pozitif çıktı. Aşılarım sayesinde, gayet hafif geçiriyorum süreci, 10 gün boyunca, ev karantinam sürecek. Sağlıklı günlerde, kavuşmak dileği ile" diye yazarak, siyah kalp emojisi koydu. Nalçakan, 'Aşı Ol' hashtag yaptı.