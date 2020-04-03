Oyuncu Cansın Çekili, Koronavirüs'e yakalandı

Genç oyuncu Cansın Çekili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını söyleyerek yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Çocuk, Mucize Doktor ve Erkenci Kuş gibi dizilerde rol alan oyuncu Cansın Çekili, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'e yakalandı.

Son olarak Çocuk dizisinde rol alan oyuncu Instagram hesabının hikâye kısmından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "20 gündür bronşit ve alerji ile uğraştığımı zannederken geçen hafta hastaneye gittiğimde yapılan test sonucum pozitif çıktı.



Kendi karantinamı sürdürdüğüm döneme şimdi de daha da alan küçültüp odamda kalarak devam ediyorum, çünkü evde hastayım diye yanıma gelen ve kalan canım annem ve kardeşim var. Sıkılmaya hakkım yok, hakkımız yok. Hastalık o kadar zor ve yorucu ki inanın başka birine de bulaştırırım ve ona da bir şey olur korkusu inanılmaz.

"Öksürmekten göğsüm ağrıyor"

Öksürmekten mesela artık göğsüm ağrıyor, çok sevdiğim çikolatalardan asla tat alamıyorum. Her gün bilmem kaz kez sıktığım parfümlerimin hepsi çekmeceme kalktı çünkü kokusunu alamıyorum...



Zaten aldığım dönemlerde de öksürtüyor yani bazen çok sevdiğiniz şeyler de size iyi gelmeyebiliyormuş bunu anladım. Sağlık diyorum çok önemli. Zaten önemsiyorduk bunu daha da önemsediğimizi anlamak için böyle yaşanmışlıklara ihtiyaç duymayalım..."