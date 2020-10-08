Oyuncu Can Yaman, çıkışta bekleyen gazetecileri ekmek isterken uyuyakaldı

Ortaköy'de bir mekanda geç saatlere kadar eğlenen oyuncu Can Yaman'ın çıkışta gazetecilerin olduğunu öğrendikten sonra geç çıkmak istediği ancak bu sırada alkolün etkisiyle uyuyakaldığı öğrenildi. Yaman'ın sabah taksi ile evine gittiği belirtildi.

Günaydın'ın haberine göre; Can Yaman, önceki gün yeni tanıştığı kız arkadaşıyla Ortaköy'de bulunan bir mekanda eğlendi. Yaman'ın, gece yarısı dışarıda gazetecilerin kendisini beklediğini öğrenince hedef şaşırtmak için sevgilisini önden gönderdiği belirtildi. Fakat alkolün etkisiyle uyuyakalan oyuncu, sabahın ilk ışıklarına kadar mekandan ayrılmadı.

30 yaşındaki Yaman, daha sonra deniz taksi çağırarak evinin yolunu tuttu.

Mekandan erken ayrılan kız arkadaşı ise çıkışta, "Can ile yeni tanıştık, konuştuk" açıklamasını yaptı.