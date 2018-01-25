Oyuncu Çalışkanoğlu'ndan kendisinden iPhone isteyen hayranına: Dangalak

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, sosyal medyada kendisinden telefon isteyen bir takipçisinin yolladığı mesajı ekran görüntüsünü paylaşarak, “Böyle bir nesil var işte, iPhone 7 hayali kuran. Dangalak nesil” yorumunda bulundu.

Paylaşımının gündem olması ve tepki çekmesinin ardından Instagram’da bir açıklama yapan Çalışkanoğlu, rencide etmemek için kendisinden telefon isteyen takipçisinin bütün hesap bilgilerini ve profilini gizleyerek paylaşımda bulunduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“O mesaj üzerinden yaptığım; hazırcı, maddiyatçı, statükocu zihniyete bir göndermeydi. Daha önce kitap, kışlık, ayakkabı, mont yardımı yaptığım bir sürü insan geldi aklıma ve hamburgercide çalışıp bir yandan da tiyatro eğitimi almaya çalışan kendimin 25 yaşındaki hali. Bu paylaşımı o yüzden yaptım, pişman da değilim. Kimseden de özür dilemeyeceğim. Ben inandığımı söyledim. Bana hakaret edip hem dm’den hem yorumlardan annemden girip ecdadımdan çıkan insanları da Allah’a havale ediyorum. Saygılar, sevgiler…”