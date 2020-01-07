Oyuncu Burcu Biricik ile takipçisi arasında Sibel Ünli tartışması

Bir süredir eşiyle birlikte Vietnam tatili yapan oyuncu Burcu Biricik tatilinden yaptığı bir paylaşım üzerinden takipçisiyle arasında Sibel Ünli tartışması yaşadı.

Sosyal medya hesabı üzerinden eşiyle birlikte çıktıkları tatile dair kareleri paylaşan ve burada yaşadığı özel anları da takipçilerine aktaran Biricik, dün yaptığı paylaşımda Dünya’nın üçüncü büyük mağarasını gezdiklerinden bahsetti. Biricik buradan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Gittik gördük döndük. Hang En mağarası dünyanın 3. Büyük mağarası olarak geçiyormuş. Mağaraya gidebilmek için kilometrelerce orman ve nehir yolu geçtik. Gördüğüm en iyi manzaralardı, yaşadığım en enteresan deneyimlerden biriydi. Yok hatta en enteresanı. Zorlu bir iki gündü özellikle bugün ölmüş vaziyette dönüyorum. Ama değerdi. Evet üstümüzden sülük de topladık, zehirli yapraklardan kaçarak yürüdük, dağa tırmanırken perişan da olduk, jungle dere tepe çamur kum demedik yürüdük ama bucket list'e koca bir tik atıldı”

Biricik'e takipçisinden Sibel Ünli tepkisi

Burcu Biricik’in Instagram hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşımının altına, intihar eden İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin hayatına son vermeden önce paylaştığı mesajını hatırlatan bir takipçisi, "Sibel gibi insanlar 1 liraya muhtaç olduğu için hayatından vazgeçiyor. Böyle insanlar mağara görsün diye" ifadesini kullandı. Biricik de takipçisinden gelen bu yoruma tepkisiz kalmadı ve kendisinin suçlu gibi gösterilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

İşte Biricik ve takipçisi arasında geçen o yazışma: