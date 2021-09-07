Oyuncu Burcu Biricik duyurdu: Fatma'nın 2. sezonu var

Oyuncu Burcu Biricik geçen sezon önce "Kırmızı Oda" ardından "Fatma" ve son olarak "Camdaki Kız"daki performansıyla çok konuşulmuştu. Biricik, Netflix için çektiği ve ilk sezonu büyük beğeni toplayan ‘Fatma’ dizisinin ikinci sezonunun çekileceğini açıkladı.

Burcu Biricik, katıldığı Ayvalık Film Festivali’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Muhabirin gelecek projeleriyle ilgili sorusunu cevaplayan Biricik, "Dizi var. Daha Fatma'nın 2. sezonu var" dedi.

Burcu Biricik’in oyunculuğuyla da övgüler aldığı Fatma’da Biricik’in yanı sıra, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk‘ün aralarında bulunduğu deneyimli oyuncu kadrosu rol alıyor.