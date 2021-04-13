Oyuncu Burak Sergen yoğun bakıma alındı

Oyuncu Burak Sergen, akciğerlerindeki enfeksiyondan kaynaklı solunum güçlüğü nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Sadakatsiz dizisinde Haluk rolünü canlandıran usta oyuncunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Sergen, evinde rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve solunum güçlüğü çektiği için iki Koronavirüs testinin de negatif çıktığı belirtildi.

Burak Sergen'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burak Bey'in iki covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler"