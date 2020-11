Oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 1 yaşındaki oğulları Karan'a okul bakmaya başladı: Araştırıyoruz

Oyuncu Burak Özçivit, kontrolcü bir insan olduğunu belirterek oğlu Karan'ın doğmasının ardından hayatı akışına bıraktığını ifade etti. Eşi oyuncu Fahriye Evcen'le nazara inandıkları için Karan'ın fotoğrafını 8 aylık olana kadar paylaşmadıklarını belirten Özçivit, şimdiden okul araştırması yapmaya başladıklarını ifade etti.

Özçivr, "Fahriye onun araştırmasını çok iyi yapıyor. Hazırlıklara başladı. Bir yaşında olmasına rağmen önden yapılıyormuş. Bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu ama tabii çağ değişiyor, bu devir öyle bir devir" dedi.

Sabah gazetesinden Sinan Özendincik'in sorularını yanıtlayan Özçivit, "Oğlunuz Karan hayatınızda neyi değiştirdi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Her anlamda her şeyi değiştirdi. Acele etmemeyi öğretti. Her şey olsun, hadi olsun gözüyle bakan bir adamdım. Beni biraz durulttu. Hiçbir şey senin elinde değil. Onu görüyorsun. Hiçbir şeyi kontrol edemiyorsun. Biraz kontrolcü bir adamdım. Karan olduğu andan itibaren hissettim ki kontrol yok. İstediğin kadar kontrol etmeye çalış. Kalp atışını ilk duyduğun an çok farklı. O kadar hızlı atıyor ki. Bizim gibi atmayınca, "Bu nasıl bir şey" diyorsun. "Kontrolü bırak senle alakalı bir şey yok burada" dedim. O gün aslında kontrolü kenara bırakıp biraz akışına bırakmayı deneyimledim diyebilirim. Böyle bir aydınlanma yaşadım yani."

Oğullarının fotoğrafını neden 8 aylık olmadan paylaşmadıklarına ilişkin soruya da Özçivit şöyle yanıt verdi:

"İçimizden geldiği gibi hareket ediyoruz. Ama nazara inanıyoruz, o yüzden biraz ilk etapta çok yayınlamak istemedik. Duygularımıza göre hareket etmeyi seviyoruz."

