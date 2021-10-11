Oyuncu Birce Akalay hastaneye kaldırıldı

Fox Tv'de izleyicilerle buluşan "Son Yaz" dizisinin başrollerinde yer alan oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Böbreğinden taş düşüren oyuncu, küçük bir operasyon geçirdi.

Snob Magazin'in haberine göre, rahatsızlığını hafif ağrıyla atlatan Akalay, iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu. Korona virüsü salgını nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için Akalay, tek başına tedavi gördü.

Aktarılan bilgilere göre Akalay, daha önce de böbreklerinden dolayı sık sık hastaneye gidiyordu.