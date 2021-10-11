T24 LogoT24 Logo
Magazin

Oyuncu Birce Akalay hastaneye kaldırıldı

Akalay'ın böbrek rahatsızlığı olduğu öğrenildi

11 Ekim 2021 10:30

Oyuncu Birce Akalay, böbreğinden taş düşürdüğü için hastaneye kaldırıldı. Operasyon geçiren oyuncu, iki gün hastanede tedavi gördü.

Fox Tv'de izleyicilerle buluşan "Son Yaz" dizisinin başrollerinde yer alan oyuncu Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Böbreğinden taş düşüren oyuncu, küçük bir operasyon geçirdi.

Snob Magazin'in haberine göre, rahatsızlığını hafif ağrıyla atlatan Akalay, iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu oldu. Korona virüsü salgını nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için Akalay, tek başına tedavi gördü. 

Aktarılan bilgilere göre Akalay, daha önce de böbreklerinden dolayı sık sık hastaneye gidiyordu.

birce akalaymagazinmagazin haberleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24