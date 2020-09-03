Oyuncu Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni

Berrak Tüzünataç hakkında çıkan haberlere isyan etti. Özel hayatıyla ilgili yapılan eleştirilere ve haberlere tepki gösteren Tüzünataç, "Çocuk denilebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum. Benim hayatım, kariyerim, ilişkilerim ve sevdiklerim siz yıllardır üstünde tepinesiniz diye yok. Artık rahat bırakın beni" dedi.

Oyuncu Tüzünataç, sunucu Burcu Esmersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz’la ilişkisi bittikten sonra Ali Yörenç’le yeni bir aşka yelken açtı. Ancak Tüzünataç, sevgilisi Ali Yörenç’in, arkadaşı Dolunay Soysert’le daha önce ilişki yaşadığı ortaya çıkınca eleştirilere maruz kaldı. Bu haberlere sinirlenen oyuncu sosyal medyasında şu açıklamayı yaptı:

"Mutlu olmak istiyorum"

“19 yaşımdan beri bütün hayatımı, büyüme sürecimi, benim açığımı bulmaya yoksa da herhangi bir anımı manipüle edip açıkmış gibi göstermeye çalışan bir orduya karşı geçirmişim gibi hissediyorum ve gerçekten yoruldum. Herkes gibi mutlu olmak ve dilediğim biçimde hayatımı yaşamak istiyorum. Çocuk denilebilecek bir yaştan beri bunun için çalışıyorum. Benim hayatım, kariyerim, ilişkilerim ve sevdiklerim siz yıllardır üstünde tepinesiniz diye yok. Artık rahat bırakın beni.”