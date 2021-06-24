Oyuncu Berk Cankat: 2021’in yarısı olmadan 182 kadın katledilmiş, siz hala pişkin pişkin senaristim diye dolanıyorsunuz

Oyuncu Berk Cankat, kendisine gelen bir senaryo ile ilgili sosyal medyadan senaristlere tepki gösterdi. Cankat, "2021’in yarısı olmadan 182 kadın katledilmiş ve siz hala pişkin pişkin senaristim diye dolanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Yazmayın kardeşim. Böyle yazacaksanız eğer yazmayın! Hatta siz toplum içine de karışmayın çünkü bu düşünce yapısıyla sizler çok tehlikelisiniz. Yaşadığınız dünyadan mı bihabersiniz? Yoksa yaşadığınız topraklarda gerçekleşenlerin hiçbirini umursamayacak kadar omurgasız mısınız?""Senaryo diye yolladığınız bu çöp parçalarından kazanacağınız her bir kuruş haram zıkkım olsun inşallah! http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net ‘in verilerine göre 2021’in yarısı olmadan 182 kadın katledilmiş ve siz hala pişkin pişkin senaristim diye dolanıyorsunuz."

“Ama abee bunlar satıyo, bunlar izleniyoo, izleyici bunu istiyo!” değil mi? Siz de haklısınız. Kimilerine göre para ve başarı için her yol mübah. Ben yokum kardeşim."

"Yazdığınız çöpün daha 50.sayfası dolmadan kadına şiddet, aile içi taciz, hayvan katletme, kuma getirme ve daha nice çirkinliği normalleştirerek o yarım yamalak kullandığınız ana dilinizle çok güzel anlatmışsınız. Bravo."

Berk Cankat, 2013 yılında 'Sana Bir Sır Vereceğim' adlı diziyle oyunculuğa adım atmış, sonrasında 'Güzel Köylü', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem', 'Gülizar', 'Bir Deli Rüzgar' gibi yapımlarda yer almıştı.