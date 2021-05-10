Oyuncu Beren Saat, kazada kaybettiği eski sevgilisini andı: My hero!

Oyuncu Beren Saat, trafik kazasında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray'ın doğum gününü Instagram'da yaptığı paylaşımla kutladı.

Beren Saat, 2004 yılında hayatını kaybeden ilk aşkı Efe Güray’ın her doğum gününde paylaşım yapmayı unutmuyor. Saat, bu alışkanlığı bozmayarak 2021 senesinde de Güray’ın doğum gününü kutladı. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımına, "Benim kahramanım" notunu düştü.

Beren Saat, yıllar sonra verdiği bir röportajda hayatının akışını değiştiren oyunculuk yarışmasına katılmaya kendisini ısrarla teşvik eden 19 yaşındaki Efe Güray’ ile ilgili şunları söylemişti:

“Hayatımın aşkı. O da TED’dendi. 3 yıldır birlikteydik. Hem arkadaştık hem aşık. Bir dakikamız ayrı geçmiyordu. Benden bir yaş küçüktü ama çok olgundu."

Elim bir trafik kazası sonucu 2004 yılında vefat ettiğinde 19 yaşındaydı. Efe Güray, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordu. Spordaki ve derslerindeki başarılarıyla öğrenimini burslu olarak sürdürüyordu."