Oyuncu Belit Özükan ile müzisyen Orçun Sunear ayrıldı

T24 Yaşam

Oyuncu Belit Özükan ile Sattas grubunun solisti Orçun Sunear ayrıldı.

İstanbul Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde 29 Mart 2019’da evlenen Özükan ve Sunear, Bodrum Gümüşlük’te yaşıyorlardı. İki yıl önce hayatlarını birleştiren, daha sonra yaşadıkları sorunları gideremeyen ve bir süredir ayrı yaşayan iki sanatçı, dün (23 Şubat 2022) Bitez’deki Bodrum Adliyesi’nde boşandılar. Anlaşmalı olarak ayrılan çift, ilk celsede boşandı.

Belit Özükan bir süredir Gümüşlük’te Belitişi adı altında elişi ürünler yapıyor, Orçun Sunear konser programlarını sürdürüyor.