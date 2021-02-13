Oyuncu Barış Arduç: Beni topa sokmayın

Levent'te görüntülenen oyuncu Barış Arduç'a, Bestemsu Özdemir’in başrol oyuncularıyla ilgili yaptığı açıklama soruldu. Arduç, “Beni topa sokmayın” diyerek polemiğe girmekten kaçındı.

Barış Arduç önceki gün Levent’te görüntülendi. Habercilerin sorularını “Trafik başlamadan eve kaçmam lazım, daha sonra bol bol konuşuruz” diyerek geri çevirdi.

Muhabirlerin Bestemsu Özdemir’in “Başroller takipçi sayısına göre seçiliyor” açıklamasını sorması üzerine de “Beni topa sokmayın” sözleriyle polemiğe girmekten kaçındı.

Bestemsu Özdemir ne demişti?

Fazla takipçisi olan isimlerin projelerde daha rahat yer bulduğu konusu hakkında açıklamalarda bulunan Bestemsu Özdemir, dikkatleri üzerine çekmişti. Özdemir, 'Birinin bin takipçisi vardır ama iyi sanatçıdır, ergen kitleye hitap etmiyordur. Bu onun iyi bir oyuncu olmadığı anlamına gelmiyor. Instagram başka bir dünya, oyunculuğu onunla kıyaslamak üzücü... Milyonlarca takipçisi olanın televizyonda karşılık bulmadığını bir sürü projede gördük” diyerek polemik yaratmıştı.