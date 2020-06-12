Oyuncu Aydemir Akbaş: Görgüsüzler öldürecek!

Oyuncu Aydemir Akbaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen parklarda ve deniz kenarında tedbirsiz davrananlara tepki gösterdi.

84 yaşındaki oyuncu, "Ben ya da başkaları ölse, sebebi bunlar. Bu durumu hâlâ çocuk oyuncağı zanneden bir zümre var ve seyrettikçe deliriyorum. Bu tamamen görgüsüzlük" dedi.

Geçtiğimiz aylarda “Bana virüs falan işlemez, Koronavirüs benden korksun” sözlerinden pişman olduğunu belirten Akbaş, "Ne işlemez kardeşim, eve kapandık. Bu çok büyük bir bela. Allah herkesi korusun. Ben KOAH hastasıyım, iki kez de zatürre geçirdim. Kendimi 44 yaşında zannediyorum, ama nafile. Bu hastalık kimseyi dinlemez. Lütfen herkes evde kalsın." diye konuştu.