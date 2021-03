Oyuncu Atilla Pekdemir Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitiren tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir'in cenazesi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.



Yaşamının son 40 yılını Bodrum'da geçiren ve bir süre önce Koronavirüs'ü yenen sinema ve dizi projelerinin yanı sıra tiyatro oyunculuğu da yapan Atilla Pekdemir, akciğer kanseri nedeniyle 2 yıldır tedavi gördüğü hastanede geçen 31 Ocak'ta yaşamını yitirdi. Evli, bir çocuk babası Pekdemir için bugün öğlen Bodrum Adliye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Pekdemir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra oyuncu Tarık Papuççuoğlu, şarkıcı Yonca Evcimik, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği'nin (SİSAY) kurucu ve onursal başkanı Cenk Sezgin de katıldı. Töreninde Pekdemir'in büyük üzüntü yaşayan eşi Çiğdem Pekdemir ve kızı Didem Pekdemir'i yakınları ve arkadaşları teselli etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.





Tarık Papuççuoğlu, gazetecilere, Pekdemir ile yakın dostluğu olduğunu söyledi. Papuççuoplu, "Işıklar içinde uyusun. Bütün iyi duaları hak etmiş bulunuyor. Çok sevilen bir sanatçıydı, çok doğaldı. İçten gelen bir oyunculuğu vardı. Tiyatroya kattığı değerlerle asla unutulmayacak bir arkadaşımızdı. Büyük kayıp" dedi.



Yonca Evcimik ise "Bu değerler tek tek gidiyor, kaybediyoruz. Yerlerini dolduracak iyi oyuncular olacak mı bilemiyorum. İnşallah olur. Başımız sağ olsun" diye konuştu.





Bodrum'da ilk tanıdığı kişilerden birinin Atilla Pekdemir olduğunu belirten Cenk Sezgin, "Her şeyden önce sanatçı ruhuyla, ince kişiliğiyle ve kulaklarımızda çınlayan kahkahalarıyla her zaman kalbimizde, gönlümüzde yaşayacak. Sanatın her dalında emek vermiş kahkaha ve neşesi ile çevresine saçtığı pozitif enerji ile çok önemli bir değeri kaybettik. Çok üzgünüz. Yaşı itibarıyla değil ama ruhu itibarıyla çok genç bir ağabeyimizdi. Allah yolunu ışıklarla donatsın. Bodrum çok önemli bir şahsiyetini kaybetti" diye konuştu.



Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Didem Pekdemir ise "Artık öbür tarafı neşelendirecek canım babamı, her şeyimi kaybettim. Kelimeler boğazımda düğümleniyor" dedi.



Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kaancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Atilla Pekdemir'in cenazesi Bitez Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.