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Oyuncu Amy Schumer, 1 yaşına gelen oğlunun ismini değiştirdi: İki ismi yan yana söyleyince 'genital' oluyordu

15 Nisan 2020 10:46

Oyuncu ve komedyen Amy Schumer, oğlu bir yaşına geldikten sonra ismiyle ilgili bir detay farketti. Schumer oğlunun iki adını yan yana söylediğinde "genital" olarak okunduğunu fark edince adını değiştirdi. 

Amy Schumer, 5 Mayıs 2019’da doğan oğlu Gene Attell Fisher’ın ikinci adını, yakın arkadaşı olan İngiliz komedyen Dave Attell’dan ilham alarak koymuştu. Fakat Schumer, oğlunun iki adını yan yana okuyunca, “Genital” kelimesine benzediğini düşünerek eşi Chris Fischer ile birlikte çocuğunun adını değiştirmeye karar verdi.

Schumer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Biliyor musunuz, bebeğimiz Gene’in adı resmi olarak değişti. Artık adı Gene David Fischer. Gene Attell Fischer idi ama yanlışlıkla ona ‘genital’ dediğimizi fark ettik” dedi.

38 yaşındaki Schumer, oğlunun ilk adı olan Gene’i de hayatını kaybeden oyuncu ve komedyen Gene Wilder’dan ilham alarak koymuştu.

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