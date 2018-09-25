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Yaşam

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu trafik kazası geçirdi

Sol ayağında kırıklar tespit edilen Türkoğlu, kazanın aracın direksiyonun kilitlenmesi sonucu meydana geldiğini söyledi

25 Eylül 2018 01:50

Payitaht Abdülhamid dizisinde "Emanuel Karasu" rolüyle tanınan sanatçı Ali Nuri Türkoğlu, Üsküdar'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu'nun kullandığı araç kontrolden çıkarak önce aynı şeritteki başka bir araca ardından ağaçlara çarparak karşı şeride geçti.

Karşı şeritte bulunan araçlara çarparak durabilen otomobildeki Türkoğlu, Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sol ayağında kırıklar tespit edilen Türkoğlu, daha sonra Bağcılar Medipol Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Türkoğlu, kazanın aracın direksiyonun kilitlenmesi sonucu meydana geldiğini söyledi. 

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