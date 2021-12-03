T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu

Soyguncunun, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi

03 Aralık 2021 13:56

Şanlıurfa'da, elinde tabanca ile kuyumcuya giren Nihat Açıkgöz (28), kuyumcu Muhammet Yıldırım'ı tehdit edip 720 gram altını alarak kaçtı. Kendisini takip eden kuyumcu tarafından tabancayla vurulan soyguncu hastaneye kaldırılırken, elindeki tabancanın da oyuncak olduğu ortaya çıktı. 

Olay, öğle saatlerinde, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Muhammet Yıldırım’a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Elinde tabanca ile kuyumcuya giren kar maskeli Nihat Açıkgöz, silahı doğrultarak kuyumcu Muhammet Yıldırım’dan altınları istedi. Yıldırım, vitrinde bulunan 720 gram altını poşete koyup soyguncuya teslim etti. Kuyumcunun polis çağırdığını söylemesi üzerine paniğe kapılan soyguncu, altınlarla beraber kaçmaya başladı. Bu sırada kuyumcu, kasadaki ruhsatlı tabancasını alarak soyguncunun peşine düştü.

Tabancası oyuncak çıktı

Altınlarla kaçan soyguncuyu takip eden kuyumcu Yıldırım, havaya ateş açarak soyguncunun durmasını istedi. Soyguncu, belindeki tabancayı bir kez daha kuyumcuya doğrultunca; Muhammet Yıldırım tarafından bacağından vuruldu. Yaralanan Açıkgöz, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

Elindeki tabancanın oyuncak olduğu öğrenilen soyguncu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, kuyumcu Muhammet Yıldırım ise emniyete götürüldü. Soyguncunun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Şanlıurfakuyumcusoyguncuoyuncaktabancavuruldu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24