Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu

Şanlıurfa'da, elinde tabanca ile kuyumcuya giren Nihat Açıkgöz (28), kuyumcu Muhammet Yıldırım'ı tehdit edip 720 gram altını alarak kaçtı. Kendisini takip eden kuyumcu tarafından tabancayla vurulan soyguncu hastaneye kaldırılırken, elindeki tabancanın da oyuncak olduğu ortaya çıktı.



Olay, öğle saatlerinde, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Muhammet Yıldırım’a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Elinde tabanca ile kuyumcuya giren kar maskeli Nihat Açıkgöz, silahı doğrultarak kuyumcu Muhammet Yıldırım’dan altınları istedi. Yıldırım, vitrinde bulunan 720 gram altını poşete koyup soyguncuya teslim etti. Kuyumcunun polis çağırdığını söylemesi üzerine paniğe kapılan soyguncu, altınlarla beraber kaçmaya başladı. Bu sırada kuyumcu, kasadaki ruhsatlı tabancasını alarak soyguncunun peşine düştü.

Tabancası oyuncak çıktı

Altınlarla kaçan soyguncuyu takip eden kuyumcu Yıldırım, havaya ateş açarak soyguncunun durmasını istedi. Soyguncu, belindeki tabancayı bir kez daha kuyumcuya doğrultunca; Muhammet Yıldırım tarafından bacağından vuruldu. Yaralanan Açıkgöz, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

Elindeki tabancanın oyuncak olduğu öğrenilen soyguncu tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, kuyumcu Muhammet Yıldırım ise emniyete götürüldü. Soyguncunun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)