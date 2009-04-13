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Kültür-Sanat

Oyuncak sergisi açılıyor

Çocuk edebiyatının usta ismi gazeteci Yalvaç Ural, kendi oyuncak koleksiyonunu özel bir seçkiyle meraklılarına sunacak.

13 Nisan 2009 03:00

Çocuk edebiyatının usta ismi gazeteci Yalvaç Ural, kendi oyuncak koleksiyonunu özel bir seçkiyle meraklılarına sunacak.

Ural’ın koleksiyonunda yer alan 1910-2008 arasında farklı coğrafyalarda üretilmiş oyuncaklar, ‘Yalvaç Ural Teneke Oyuncaklar Sergisi’nde bir araya getirilecek. Oyuncak tarihini birçok yönüyle gözler önüne serecek sergiye Rahmi Koç Müzesi tarihi Fenerbahçe Vapuru ev sahipliği yapacak.

Replikas’ dan tahtaya, demirden kurşuna ve çizgi- roman karakterlerine kadar uzanan oyuncakların dikkat çeken yönlerinden biri de yapıldıkları tarihlerin özelliklerini yansıtıyor olması. Ural’ın ve başka yazarların yazdığı yazılar, pek çok fotoğraf, kitap, doküman, bilgi ve görsel malzemenin de bulunduğu sergi kapsamında Ural, bir de ‘oyuncak, kitap ve çocuk’ temalı söyleşi gerçekleştirecek. 16 Nisan’da açılacak sergi 14 Haziran’a kadar sürecek.

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