Oyuncak dünyası bu fuarda buluşuyor

Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin ilk ve tek çocuk oyuncak ihtisas fuarı olma özelliği taşıyan Toyzeria&Kids Turkey Oyuncak Fuarı, 28 Ekim – 1 Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan Toyzeria&Kids Turkey Oyuncak Fuarı, oyuncak sektörünün Türkiye ve Orta Doğu pazarlarının yanı sıra Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Türk Cumhuriyetleri, komşu Avrupa ülkelerinin ve Akdeniz coğrafyalarının buluşma noktası olma özelliği taşıyor.

Almanya’nın 65 yıllık oyuncak fuarı tecrübesine sahip Spielwarenmesse eG, yaptığı uluslararası bazı fuarları (Kids Russia, Kids India) Spielwarenmesse Middle East aracılığı ile Türkiye’den yürütüyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan Toyzeria 2014 Oyuncak Fuarı, toplam 117 ulusal ve uluslararası katılımcıyla 13.500 m2 fuar alanında 8.972 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu yıl 17 bin m2’lik alanda Toyzeria&Kids Turkey ismi ile katılımcıları ağırlayacak olan fuarın yeni ismi Spielwarenmesse eG’nin uluslararası fuarlarına olan bağlılığını gösterir nitelikte.

Fuarın isim değişikliği ile kids/çocuk başlığı aynı zamanda ürün yelpazesinde de birçok yeniliği getiriyor:

Oyuncak Bebekler ve Role Play’ler

Eğitsel Oyuncaklar ve Oyunlar Öğrenme ve Deney

Oyunlar, Yapbozlar, Kartlar, Çocuk Kitapları ve Müzik

Elektronik Oyuncaklar ve Oyunlar, Multimedya

Teknik ve Hareketli Oyuncaklar

Spor, Dinlence, Dış Mekân

Oyun Alanı Ekipmanları

Okul Ürünleri, Kırtasiye

Ahşap Oyuncaklar

Parti ve Kutlama Ürünleri, Kostümler

Bebek Ürünleri

Maket (Model) Yapılar, Hobiler

Türkiye’de 18 yaş altı yaklaşık 20 milyon çocuk bulunduğu gerçeğinden yola çıkan Toyzeria&Kids Turkey 2015 Oyuncak Fuarı, geleceğimiz olan çocukların oyuncak üzerinden kişiliğinin şekillendiği bilinciyle dünyada ve Türkiye’de üretilen sağlıklı oyuncakları, eğitici ürünleri, kırtasiye, hobby ve diğer tüm üretici firmaları buluşturmayı amaçlıyor.

Spielwarenmesse Middle East Fuarcılık Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu, Toyzeria&Kids Turkey Lisans Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı’nın sadece Türkiye’ye sıkışıp kalmayan bir fuar olduğunun altını çizerek, “Ekonomi Bakanlığı’nın desteklediği Toyzeria&Kids Turkey 2015 Oyuncak Fuarı kapsamında Bakanlık, ihracatımızın arttırılması, ithal ve ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve yeni pazarlar bulunması amacıyla alım heyeti programları düzenleyecek. 28 Ekim – 31 Ekim 2015 tarihlerinde organize edilecek olan Toyzeria&Kids Turkey Lisans Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı Ekonomi Bakanlığı Alım Heyeti kapsamına alınmıştır” dedi.

Fatih Ciğerlioğlu, Fuar ile eş zamanlı gerçekleştirilecek alım heyeti programının 27 Ekim-30 Ekim 2015 tarihlerinde yapılacağını ifade ederek, “Bu kapsamda Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Irak, İran, Kazakistan, Kuveyt, Lübnan, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus, Türkmenistan, Ürdün ve Yunanistan olmak üzere toplam 20 ülkeden gelecek firmaların satın alıcılarıyla fuar katılımcıları birebir görüşmeler gerçekleştirecektir” diye konuştu.