Oyuncak bebek 'casusluk' şüphesiyle yasaklandı

Telekomünikasyon piyasasını denetlemekle görevli ve Federal Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan Federal İnternet Ağı (Bundesnetzagentur), anne-babalara da çağrı yaparak oyuncak bebek "Cayla"yı kullanılamayacak duruma getirmelerini talep etti. Ancak evde bu oyuncağı bulundurdukları gerekçesiyle anne-babalara herhangi bir ceza getirilmesinin ya da dava açılmasının şu an için söz konusu olmadığı açıklandı.

Genesis: "Cayla"dan bir milyon satıldı

Federal İnternet Ağı bu oyuncağın gerçekte bir casusluk cihazı olduğunu da vurguladı. "Arkadaşım Cayla"nın güvenlik sorunları konusunda bundan aylarca önce tüketiciyi koruma kuruluşları da eleştiri yöneltmişti. "Cayla"yı 2015 yılında piyasaya süren Amerikan üretim firması Genesis, geçen yılın başına kadar bu oyuncaktan bir milyon kez satıldığını açıkladı, ancak Almanya'daki yasaklama kararı konusunda firmadan açıklama yapılmadı.

Kişilik hakları tehlikede

Federal İnternet Ağı Başkanı Jochen Homann, "Üzerinde gizli kamera ve mikrofon bulunan ve internet üzerinden kişinin haberi olmadan verileri yayınlamaya imkân veren cihazlar insanların kişilik haklarını tehlikeye düşürüyor. Bu durum çocuk oyuncakları için de geçerli" diye konuştu.

Federal İnternet Ağı "bu tür oyuncakların tehlikeli olduğunu, zira anne-babaların haberi olmadan çocuğun ve diğer kişilerin konuşmalarının kaydedilebileceğini ve yayılabileceğini" belirtiyor. Ayrıca bu oyuncak üzerinden çocuk ve anne-babalara reklam amacıyla ulaşılabileceğine, aynı zamanda yeteri kadar denetim altında bulunmayan kablosuz iletişim sırasında üçüncü kişilerin fark edilmeden konuşmaları dinleyebileceğine dikkat çekiliyor.

Gelecekte daha fazla sayıda oyuncak denetlenecek

Federal İnternet Ağı bundan böyle daha çok sayıda oyuncağın incelemeye alınacağını ve gerektiğinde önlem alınacağını bildirdi. Federal dairenin tehlikeler konusunda vatandaşları bilgilendirdiği, ama kimin böyle bir oyuncak satın aldığı konusunda satıcılardan bilgi toplamadığı belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa/ÇA/BÖ