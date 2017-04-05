Oyunbaz 10. yılını 'Vişne Bahçesi'yle kutluyor

On yıl önce Anton Çehov’un 'Martı'sı ile tiyatro seyircisine merhaba diyen Oyunbaz, 10. yılında yine bir Çehov eseriyle sahnede. Yönetmenliğini Abdullah Cabaluz’un üstlendiği, Ataol Behramoğlu çevirisi temel alınarak Oyunbaz tarafından derlenen Vişne Bahçesi, Çehov’un en önemli yapıtlarından.
"Vişne Bahçesi" 7 ve 20 Nisan'da Talimhane Tiyatrosu'nda sahnelenecek.
Oyunun künyesi
Yazan: Anton Çehov
Yöneten: Abdullah Cabaluz
Yönermen Yardımcısı: Alkım Karaağaç, Arda Doğan
Reji Asistanı: Dilem Cengiz, Esat, Bağış, Fuat Gözcü
Dekor ve Kostüm Tasarım: Orkun Yeşim
Makyaj: Oyunbaz
Işık: Fuat Gözcü
Efekt: Orkan Varan
Ses Kumanda: Pınar Domaniç
Grafik Tasarım: Kansu Gül, Orkan Varan
Sahne Amiri: Esat Bağış, Fuat Gözcü
Oynayanlar: Ali Ersan Karadeniz, Alkım Karaağaç, Arda Doğan, Esat Bağış, Gülce Şahin, Hasan Uzma, Melis Özkurt, Nagihan Gürkan, Noyan Arat, Orkan Varan, Sanem Gençalp, Savaş Emrah Özdemir, Sonat Dinçbaş
Program
Tarih / Saat / Yer: 7 ve 20 Nisan 2017, 20:30
Talimhane Tiyatrosu, Şişli Blackout AVM
Süre: 150 dakika / 2 Perde
Biletler biletix’ten ve Talimhane Tiyatrosu, Şişli Blackout AVM gişelerinden alınabilir. Oyun biletlerine Biletix’ten ve Talimhane Tiyatrosu, Şişli Blackout AVM gişelerinden ulaşılabilir.
Bilgi için: 0212 238 85 09 (Talimhane Tiyatrosu, Şişli Blackout AVM)
http://www.talimhanetiyatrosu.com/oyun/visne-bahcesi/
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