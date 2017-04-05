Oyunbaz 10. yılını 'Vişne Bahçesi'yle kutluyor

On yıl önce Anton Çehov’un 'Martı'sı ile tiyatro seyircisine merhaba diyen Oyunbaz, 10. yılında yine bir Çehov eseriyle sahnede. Yönetmenliğini Abdullah Cabaluz’un üstlendiği, Ataol Behramoğlu çevirisi temel alınarak Oyunbaz tarafından derlenen Vişne Bahçesi, Çehov’un en önemli yapıtlarından.

"Vişne Bahçesi" 7 ve 20 Nisan'da Talimhane Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Oyunun künyesi

Yazan: Anton Çehov

Yöneten: Abdullah Cabaluz

Yönermen Yardımcısı: Alkım Karaağaç, Arda Doğan

Reji Asistanı: Dilem Cengiz, Esat, Bağış, Fuat Gözcü

Dekor ve Kostüm Tasarım: Orkun Yeşim

Makyaj: Oyunbaz

Işık: Fuat Gözcü

Efekt: Orkan Varan

Ses Kumanda: Pınar Domaniç

Grafik Tasarım: Kansu Gül, Orkan Varan

Sahne Amiri: Esat Bağış, Fuat Gözcü

Oynayanlar: Ali Ersan Karadeniz, Alkım Karaağaç, Arda Doğan, Esat Bağış, Gülce Şahin, Hasan Uzma, Melis Özkurt, Nagihan Gürkan, Noyan Arat, Orkan Varan, Sanem Gençalp, Savaş Emrah Özdemir, Sonat Dinçbaş

Program

Tarih / Saat / Yer: 7 ve 20 Nisan 2017, 20:30

Talimhane Tiyatrosu, Şişli Blackout AVM

Süre: 150 dakika / 2 Perde

Biletler biletix’ten ve Talimhane Tiyatrosu, Şişli Blackout AVM gişelerinden alınabilir. Oyun biletlerine Biletix’ten ve Talimhane Tiyatrosu, Şişli Blackout AVM gişelerinden ulaşılabilir.

Bilgi için: 0212 238 85 09 (Talimhane Tiyatrosu, Şişli Blackout AVM)

http://www.talimhanetiyatrosu.com/oyun/visne-bahcesi/

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