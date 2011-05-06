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Yaşam

OYUN YAZARI ARTHUR LAURENTS ÖLDÜ NEW YORK (A.A) 

06 Mayıs 2011 16:30

-OYUN YAZARI ARTHUR LAURENTS ÖLDÜ NEW YORK (A.A) - 06.05.2011 - Dünya klasikleri arasındaki "Batı Yakasının Hikayesi" (West Side Story) ve "Çingene" (Gyps) müzikallerini, sinema klasikleri "Bulunduğumuz Yol" ve "İp"i (Rope) yazan Amerikalı oyun yazarı, senarist ve yönetmen Arthur Laurents, 93 yaşında öldü. Laurents'ın, Mahattan'daki evinde, geçirdiği zatürre rahatsızlığının komplikasyonları sonucu öldüğü açıklandı. Hollywood ve radyoda önemli kariyeri bulunan Laurents'ın, en büyük başarıyı özellikle bugüne kadar yazılanların en iyisi kabul edilen söz konusu iki müzikalle Broadway'de sağladığı yorumları yapılıyor. Bir avukatın oğlu olarak Brooklyn'de doğan ve Cornell Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra radyo oyunları yazmaya başlayan Laurents, II. Dünya Savaşı sırasında orduda görev yaparken askeri eğitim filmlerinin senaryosunu da yazdı. Laurents'ın savaştan sonra senaryosunu yazdığı filmleri arasında gerilim ustası Alfred Hitchcock'un yönettiği "İp" (Rope-1948) bulunuyor. Ünlü oyun yazarı 1970'lerde, en büyük sinema filmi başarısı olarak nitelenen, 1940'lar ile 50'lerde McCarthy döneminde ideolojik çatışma içindeki iki sevgiliyi Barbara Streisand ile Robert Redford'un oynadığı "Bulunduğumuz Yol"u yazdı. Arthur Laurents, ABD'de 1940-50 döneminde komünist faaliyetleri bulunduğu iddiasıyla Hollywood kara listesi olarak anılan oyuncu, yönetmen, yazar topluluğu arasında da yer almıştı.

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