Oyun uygulamaları konusunda Apple, rakipleri Microsoft, Facebook ve Google ile karşı karşıya geldi

Teknoloji devleri Microsof, Facebook ve Google ile Apple arasında oyun uygulamaları nedeniyle ipler gerildi.
Bilindiği üzere bir uygulamanın iPhone ya da iPad’lerde yer alabilmesi için App Store’da var olması gerekiyor. Bu konuda da tek imtiyaz sahibi yine Apple’ın kendisi. Eğer Apple, yayınlamak için gönderdiğiniz bir uygulamanın yayınlama gereksinimlerini ihlal ettiğine karar verirse, uygulamanız Apple App Store’da yer alamıyor. Diğer teknolojik devler Microsoft, Facebook ve Google ise oyun uygulamalarının Apple tarafından incelenmesini istemiyor.
Konuyla ilgili tartışmaları Apostonews'ta kaleme alan Osman Soylu tartışmanın perde arkasını yazdı. Apple'ın App Store aracılığıyla ulaşılacak ve kullanılacak bütün oyunları incelemek istediğinin belirtildiği haberde Osman Soylu şöyle yazdı.
"Apple'ın sahibi olduğu uygulama platformu ve pazarı App Store; son dönemde yeni e-posta servisi Hey'le girdiği uygulama içi satın alma tartışması ve ardından Spotify'ın başını çektiği bazı uygulamaların Apple'ın uygulamalar üzerinden %30'a varan komisyonlar çekmesine yönelik tepkileriyle gündeme gelmişti. Bu sefer sanıyoruz ki durum biraz daha karışık. Zira, tartışma konusu oyun dünyası ve Apple'ın fikir ayrılığı yaşadığı aktörler, rakipleri Facebook, Google ve Microsoft.
- Tartışmanın 3 ana muhatabı: Apple'ın App Store aracılığıyla anlaşmazlık yaşadığı platformlar; Facebook'un geçtiğimiz aylarda faaliyete aldığı oyun platformu Facebook Gaming, Google'ın bulut oyun (cloud gaming) servisi Google Stadia ve Microsoft'un bulut oyun servisi xCloud. Bu üç platformun ortak özelliği ise bünyelerinde pek çok üçüncü parti geliştiri tarafından geliştirilmiş oyun barındırmaları.
- Peki sorun ne? Apple, App Store aracılığıyla ulaşılacak ve kullanılacak bütün oyunları, bu oyunlarla ilgili platformlar bünyesinde bulunsa dahi, kendisi incelemek istiyor. İncelemek istemesinin nedeni, oyun uygulamalarının diğer uygulamalara kıyasla daha fazla uygulama içi satın alma ve dahili (built-in) servisler barındırması. Apple, Microsoft'un içinde üçüncü parti içerikler bulunan Spotify ve Netflix gibi uygulamaları örnek göstererek itiraz etmesine yönelik cevabını da bu şekilde vermiş bulunuyor.
- İtirazlar: Microsoft, App Store'un ilgili politikasını, oyunların halihazırda incelendiğini belirterek "bulut oyun kullanıcısına karşı" bir politika olarak değerlendiriyor. Facebook'un COO'su Sheryl Sandberg ise bu hamleyle iOS kullanıcılarının oyun deneyiminin Android kullanıcılarına kıyasla geri planda kalacağını fakat şirketin küresel çapta 380 milyonu bulan Facebook mobil oyun komünitesi için çalışmaya devam edeceğini belirtiyor
- Atılan adımlar: Facebook Gaming, App Store'da yer alabilmek için iOS platformundaki oyunlarını kaldırarak yalnızca oyun izleme ve mesajlaşma servislerini aktif hale getirirken, Google Stadia ise ana geliştirilme amacı olan bulut oyun servisini uygulamadan kaldırmış durumda. Diğer yandan Microsoft, hizmetini yalnızca Android platformlarında kullanıma sunmayı hedefliyor."
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