Oyun uygulamaları konusunda Apple, rakipleri Microsoft, Facebook ve Google ile karşı karşıya geldi

Teknoloji devleri Microsof, Facebook ve Google ile Apple arasında oyun uygulamaları nedeniyle ipler gerildi.

Bilindiği üzere bir uygulamanın iPhone ya da iPad’lerde yer alabilmesi için App Store’da var olması gerekiyor. Bu konuda da tek imtiyaz sahibi yine Apple’ın kendisi. Eğer Apple, yayınlamak için gönderdiğiniz bir uygulamanın yayınlama gereksinimlerini ihlal ettiğine karar verirse, uygulamanız Apple App Store’da yer alamıyor. Diğer teknolojik devler Microsoft, Facebook ve Google ise oyun uygulamalarının Apple tarafından incelenmesini istemiyor.

Konuyla ilgili tartışmaları Apostonews'ta kaleme alan Osman Soylu tartışmanın perde arkasını yazdı. Apple'ın App Store aracılığıyla ulaşılacak ve kullanılacak bütün oyunları incelemek istediğinin belirtildiği haberde Osman Soylu şöyle yazdı.

"Apple'ın sahibi olduğu uygulama platformu ve pazarı App Store; son dönemde yeni e-posta servisi Hey'le girdiği uygulama içi satın alma tartışması ve ardından Spotify'ın başını çektiği bazı uygulamaların Apple'ın uygulamalar üzerinden %30'a varan komisyonlar çekmesine yönelik tepkileriyle gündeme gelmişti. Bu sefer sanıyoruz ki durum biraz daha karışık. Zira, tartışma konusu oyun dünyası ve Apple'ın fikir ayrılığı yaşadığı aktörler, rakipleri Facebook, Google ve Microsoft.