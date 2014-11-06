Oyun tutkunları için ‘FPS’ tarzında bir film yapıldı

İlk kez, oyunlarda kullanılan; oyuncunun karakterin gözünden oynadığı “First Person Shooter” (FPS; Birinci şahıs nişancı) tarzında bir film yapılıyor. "Hardcore" adlı film, 250 bin dolarlık bir destek arayışında.

Ilya Naishuller’ın yönettiği ve başrolünde; District 9, Elysium ve Maleficent gibi filmleriyle tanınan Sharlto Copley’nin yer aldığı bilimkurgu-aksiyon türündeki filmin, yine FPS oyunların hikâyelerinden esinlenenen konusu şöyle:

“Öldükten sonra bir sayborg olarak hayata döndürülen Henry’nin karısı kaçırılır. İngiltere vatandaşı olan Henry, hiç bilmediği bir şehir olan Moskova’da, telekinetik güçlere sahip bir psikopatın kaçırdığı karısını kurtarmaya çalışır. Burada Jimmy (Sharlto Copley) dışında herkes, Henry’nin ölmesini istemektedir.”

Yönetmen Naishuller, CGI ve ses efektleri gibi düzenlemelerin tamamlanması için, 6 Aralık’a kadar 250 bin dolar toplamaları gerektiğini söyleyerek bir kampanya başlattı.

Filmin yayınlanan son fragmanı ise şöyle: