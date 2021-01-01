Oyun konsolları için alınan yüzde 50'lik ilave gümrük vergisinin oranı düşürüldü

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre oyun konsollarına getirilen yüzde 50 oranındaki ek gümrük vergisi yüzde 20′ye kadar düşürüldü.

Oyunseverler için müjdeli haber Resmi Gazete’de yayımlandı. Oyun konsollarına getirilen yüzde 50’lik gümrük vergisi eski haline yani yüzde 20’ye çekildi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren oyun konsollarında gümrük vergisi yüzde 20 olarak uygulanacak.

18 Nisan tarihi itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle beraber oyun konsolları başta olmak üzere birçok farklı sektörden ürüne yüzde 5 ile yüzde 50 arasında ek vergi getirilmişti.

Oyunseverlerin en çok tercih ettiği markalardan olan Sony ve Microsoft cihazları yüksek fiyatlardan satışa çıkmıştı.



Playstation ve Xbox Series X 8300 liradan satılıyordu. Yeni düzenleme ile teknoloji marketlerin ürün fiyatlarında güncellemeye gitmesi bekleniyor.