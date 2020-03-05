Oyun fanatiklerine özel yatak üretildi

Yatağın özellikleri şöyle:
Yatak, sırt pozisyonuna göre ayarlanabiliyor.
Yatağın tüm mobilyaları çıkarılıp taşınabiliyor.
Cep telefonuna yatarak bakabilmek için özel bir kol aparatı ve bardak bölmesi de var.
Birden çok ekranın entegre edilebildiği yatak, oyuncuya özel uyku tulumunu andıran bir termal battaniye ve kapüşonlu üstle birlikte geliyor. “Tek kişilik oyun oteli” ve “Tembel yatağı” denilen yatağı alan oyuncu sadece tuvalet için yerinden kalkmak zorunda kalacak.
Dünya Sağlık Örgütü, oyun bağımlılığını geçen yıl ‘ruh sağlığı bozukluğu’ hastalığı kapsamına almıştı.