Oyun fanatiklerine özel yatak üretildi

Bir Japon mobilya şirketi oyun fanatikleri için, sadece tuvalet ihtiyacı için kalkılması gereken bir yatak icat etti. Oyun ekipmanlarının ergonomik bir şekilde entegre edildiği yatak, oyunseverin yemek, dinlenmek, oturmak gibi günlük ihtiyaçlarının tamamını karşılıyor.