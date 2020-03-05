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Yaşam

Oyun fanatiklerine özel yatak üretildi

05 Mart 2020 13:05

Bir Japon mobilya şirketi oyun fanatikleri için, sadece tuvalet ihtiyacı için kalkılması gereken bir yatak icat etti. Oyun ekipmanlarının ergonomik bir şekilde entegre edildiği yatak, oyunseverin yemek, dinlenmek, oturmak gibi günlük ihtiyaçlarının tamamını karşılıyor.

Posta'nın haberine göre; Japon mobilya şirketi Bauhette, oyun oynayanların aç, uykusuz kalmaması, istediklerinde dinlenebilmeleri için özel bir yatak tasarladı. Oyun ekipmanlarının monte edildiği standart yatak 400 dolar, atıştırmalık ve soğuk içecek dolabı özellikleri olan lüks yatak 1100 dolardan satışa çıktı.

Yatağın özellikleri şöyle:

Yatak, sırt pozisyonuna göre ayarlanabiliyor.

Yatağın tüm mobilyaları çıkarılıp taşınabiliyor.

Cep telefonuna yatarak bakabilmek için özel bir kol aparatı ve bardak bölmesi de var.

Birden çok ekranın entegre edilebildiği yatak, oyuncuya özel uyku tulumunu andıran bir termal battaniye ve kapüşonlu üstle birlikte geliyor. “Tek kişilik oyun oteli” ve “Tembel yatağı” denilen yatağı alan oyuncu sadece tuvalet için yerinden kalkmak zorunda kalacak.

Dünya Sağlık Örgütü, oyun bağımlılığını geçen yıl ‘ruh sağlığı bozukluğu’ hastalığı kapsamına almıştı. 

 

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