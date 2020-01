Oyun dünyasının en iyileri sahiplerini buldu

Oyun dünyasının en iyilerinin belirlendiği, "Video Game Awards" etkinliği, bu yıl 10. kez düzenlendi. "The Walking Dead" yılın oyunu ödülünü alırken, son 10 yılın en iyi oyunu ise efsanevi "Half-Life 2"ye gitti.

Eğlence sektörünün başarılı oyunlarının yarıştığı gecenin sunuculuğunu, aktör Samuel L. Jackson yaptı.

Etkinlikte, Metro: Last Light, Bioshock: Infinite gibi yapımların yeni videoları ilk kez yayınlanırken, yeni Metal Gear, Dark Souls 2, The Phantom Pain gibi oyunlar da duyuruldu.

İşte gecenin kazanan isimleri:

Yılın oyunu: The Walking Dead

Yılın stüdyosu: Telltale Games

Yılın Xbox 360 oyunu: Halo 4

Yılın bireysel spor oyunu: SSX

Yılın Playstation 3 oyunu: Journey

Yılın Wii/WiiU oyunu: Super Mario Bros. U

Yılın PC oyunu: XCOM: Enemy Unknow

En iyi shooter: Borderlands 2

Yılın RPG oyunu: Mass Effect 3

Yılın multiplayer oyunu: Borderlands 2

Yılın takım spor oyunu: NBA 2K13

Yılın bağımsız oyunu: Journey

Yılın aksiyon/macera oyunu: Dishonored

Yılın sürüş oyunu: Need for Speed Most Wanted

Yılın oyun şarkısı: Cities

En orijinal kayıt: Journey

Yılın sosyal oyunu: You Don’t Know Jack

En iyi grafikler: Halo 4

Yılın dövüş oyunu: Persona 4 Arena

Yılın taşınabilir/mobil oyunu: Sound Shapes

Yılın DLC yapımı: The Elder Scrolls V: Skyrim – Dawnguard

Yılın erkek performansı: Dameon Clarke – Borderlands 2 “Handsome Jack”

Yılın kadın performansı: Melissa Hutchison – The Walking Dead “Clementine”

Yılın oyun adaptasyonu: The Walking Dead

Yılın indirilebilir oyunu: The Walking Dead

Yılın karakteri: Claptrap – Borderlands 2

En çok beklenilen oyun: Grand Theft Auto 5