T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Oyun dünyasının en iyileri sahiplerini buldu

Oyun dünyasının en iyilerinin belirlendiği, 'Video Game Awardss' etkinliğinde, 'The Walking Dead', yılın oyunu ödülünü aldı

09 Aralık 2012 14:25

Oyun dünyasının en iyilerinin belirlendiği, "Video Game Awards" etkinliği, bu yıl 10. kez düzenlendi. "The Walking Dead" yılın oyunu ödülünü alırken, son 10 yılın en iyi oyunu ise efsanevi "Half-Life 2"ye gitti.

Eğlence sektörünün başarılı oyunlarının yarıştığı gecenin sunuculuğunu, aktör Samuel L. Jackson yaptı.

Etkinlikte, Metro: Last Light, Bioshock: Infinite gibi yapımların yeni videoları ilk kez yayınlanırken, yeni Metal Gear, Dark Souls 2, The Phantom Pain gibi oyunlar da duyuruldu.

"The Walking Dead" yılın oyunu ödülünü alırken, son 10 yılın en iyi oyunu ise efsanevi "Half-Life 2"ye gitti.

İşte gecenin kazanan isimleri:

Yılın oyunu: The Walking Dead
Yılın stüdyosu: Telltale Games
Yılın Xbox 360 oyunu: Halo 4
Yılın bireysel spor oyunu: SSX
Yılın Playstation 3 oyunu: Journey
Yılın Wii/WiiU oyunu: Super Mario Bros. U
Yılın PC oyunu: XCOM: Enemy Unknow
En iyi shooter: Borderlands 2
Yılın RPG oyunu: Mass Effect 3
Yılın multiplayer oyunu: Borderlands 2
Yılın takım spor oyunu: NBA 2K13
Yılın bağımsız oyunu: Journey
Yılın aksiyon/macera oyunu: Dishonored
Yılın sürüş oyunu: Need for Speed Most Wanted
Yılın oyun şarkısı: Cities
En orijinal kayıt: Journey
Yılın sosyal oyunu: You Don’t Know Jack
En iyi grafikler: Halo 4
Yılın dövüş oyunu: Persona 4 Arena
Yılın taşınabilir/mobil oyunu: Sound Shapes
Yılın DLC yapımı: The Elder Scrolls V: Skyrim – Dawnguard
Yılın erkek performansı: Dameon Clarke – Borderlands 2 “Handsome Jack”
Yılın kadın performansı: Melissa Hutchison – The Walking Dead “Clementine”
Yılın oyun adaptasyonu: The Walking Dead
Yılın indirilebilir oyunu: The Walking Dead
Yılın karakteri: Claptrap – Borderlands 2
En çok beklenilen oyun: Grand Theft Auto 5

ETİKETLER

video game awardssamuel l jacksonoyunetkinliködülthe walking deadhalf Life 2

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24