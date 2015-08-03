Oyun dünyası Köln'de buluşuyor



Almanya Köln'de gerçekleşecek fuarda 45'in üzerinde ülkeden 800'den fazla oyun üreticisi şirket en yeni ürünlerini sergileyecek. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 14 daha fazla. Köln'deki fuarın Genel Müdürü Gerald Böse fuarın her anlamda bir başarı öyküsü olduğunu şu sözlerle vurguluyor: "Gamescom Köln'de açıldıktan sonra gerçek anlamda bir başarı öyküsü yazdı. Alan, katılımcı ve ziyaretçi rakamları bu başarıya işaret ediyor."

Biletler tükendi

2009'dan bu yana fuara katılımcı sayısı yüzde 53 artarken sektördeki ziyaretçilerin sayısı da yüzde 82 oranında büyüdü. Sergi alanı ise yüzde 61 oranında genişledi. Gamescom'u dört gözle bekleyip henüz biletlerini almayanlara ise kötü bir haber var: ziyaretçiler için ayrılan biletler tükendi. Ancak öğleden sonrası için bir bilet bulmak mümkün olabilir. Zira, fuar büyük ilgi görüyor. Geçen yıl beş günde 335 bin ziyaretçiyi ağırlamıştı.

Genel Müdür Böse'ye göre fuarın bu kadar ilgi görmesi yayıncı, ürün geliştirme uzmanı ve vatandaşların Köln dışında hiç bir yerde bu kadar yoğun olarak bir araya gelmemesine bağlı.

Fuar kapsamında Oyun Geliştirme Uzmanları Konferansı da düzenleniyor. Konferansta oyun tasarımcıları bir araya geliyor. Nitekim Almanya'da 13 bin civarında profesyonel oyun geliştiricisi var ve 32 bin kişiye istihdam sağlıyorlar. Ve bu sektör de tıpkı mühendislerde olduğu gibi uzman eleman sıkıntısı çekiyor.

Sektörde hızlı büyüme

Federal İnteraktif Eğlence Yazılımı Birliği (BIU) ilk defa bu yıl oyun sektörüyle ilgili bir piyasa araştırması yaptı. BIU Genel Müdürü Maximilian Schenk yılın ilk yarısında yüzde 3 büyüme kaydettiği saptanan sektörün umut verdiğini belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “Bu gerçekten olumlu bir işaret. Çünkü biliyorsunuz ki bu sektörün ana çekirdeğini oluşturan, yılın en önemli dönemi gamescom'la birlikte geliyor. Eylül'den itibaren de sezon başlıyor. Yalnızca yılın ilk yarısında bu kadar büyük bir büyüme görmek oldukça olumlu.”

Schenk Almanya'da medya, kültürel ve yaratıcı alanlar dâhil hiçbir alanda bilgisayar ve video oyunları sektöründe görüldüğü kadar hızlı bir büyümenin yaşanmadığını da sözlerine ekliyor.

En fazla büyümenin yaşandığı pazarlardan biri de oyun konsolu ve ilgili oyunlar pazarı. Bu yılın ilk yarısında Play Station 4, Wii U, Xbox One gibi sabit oyun konsollarının cirosu geçen yıla oranla önemli bir artış göstererek 263 milyon eurodan 306 milyon euroya çıktı.

Oyun uygulamalarına yoğun ilgi

Öte yandan bilgisayar ve video oyunlarını internet üzerinden indirerek almak hala yaygın bir uygulama. Bilgisayar ve konsol için oyunların internet üzerinden indirilme yoluyla satın alınma oranı 2015'in ilk çeyreğinde yüzde 23'ten yüzde 25'e çıktı.

Oyun uygulamaları da uygulama ve akıllı telefon pazarının en önemli artışını gösteren alanı. Bu uygulamalar her yaş grubundan milyonlarca Alman için vazgeçilmez hale gelmiş durumda. Almanya'da yılın ikinci çeyreği itibariyle Apple ve Google'ın uygulama mağazalarının cirosunun dörtte üçünü oyun uygulamaları oluşturuyor. Oyun uygulamaları dışında kalan diğer uygulama kategorileri ise cironun yalnızca yüzde 25'lik dilimine tekabül ediyor.