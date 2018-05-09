"Oyum Erdoğan'a' diyen Ekmeleddin İhsanoğlu'na, seçim sonrası bakanlık sözü mü verildi?"

Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz, MHP milletvekilleri Şefkat Çetin, Ekmeleddin İhsanoğlu, Atila Kaya, Oğuz Tor ile Zihni Açba'nın milletvekili adayı olmak için başvurmadığını belirterek içlerinde en dikkat çekici isimlerin ise Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin ile MHP ve CHP’nin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu olduğunu söyledi. İhsanoğlu'nun Cumhurbakanlığı seçimini kaybettikten sonra MHP'den milletvekili olduğunu ve Meclis'te varlık göstermediğini belirten Öksüz, İhsanoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyum Recep Tayyip Erdoğan’ın…” sözlerine yer vererek "Akla şu da gelmiyor, hani; acaba, Ekmeleddin Bey’e seçim sonrası bakanlık sözü mü verildi?" diye sordu.

Adnan Öksüz'ün Milli Gazete'de "Devlet Bahçeli kimi, neden çizdi?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"MHP’den 5 milletvekili yeniden aday olmak için başvurmadı… Peki, ama niçin?

MHP’nin mevcut 35 milletvekilinden 30’u tekrar aday adayı olurken, aralarında eski teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Şefkat Çetin, daha önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP’nin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu ile İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ile Sakarya Milletvekili Zihni Açba, adaylık için müracaat etmedi.

Burada iki isim dikkat çekici; Şefkat Çetin ve Ekmeleddin İhsanoğlu…

Şefkat Bey, yıllarca MHP liderinin hemen yanında yer alan bir isim. Bahçeli’nin başbakan yardımcısı olarak görev yaptığı Anasol-M hükümeti döneminde, karar alma süreçlerinde Şefkat Bey’in çok özel bir yeri vardı. Bakan olmasa bile özellikle bürokratik kadrolaşma anlamında Şefkat Çetin’den habersiz kuş uçurulamazdı, adeta. En azından böyle bir izlenim vardı. Yakın zamana dek -o kadar olmasa bile- Bahçeli nezdinde itibarı olan bir isimdi, Şefkat Çetin.

Çetin’in neden aday olmadığı sorusuna gelince… Kulislerde konuşulanlara göre, Şefkat Çetin, “AK Parti ile işbirliği süreçlerine” karşı çıktı. Devlet Bey de Çetin’i çizdi… Ben söylemiyorum, kulislerde konuşulanlar böyle…

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Ekmeleddin İhsanoğlu ise geçen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ve MHP’nin adayı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi idi. Seçimi kaybetti. Ardından da MHP listelerinden milletvekili olarak Parlamento’ya girdi. Milletvekilliği sürecinde öyle çok fazla Meclis faaliyetlerini görmedik, Ekmeleddin Bey’in. Soru önergesi, gündem dışı konuşma ya da TBMM’nin diğer denetim ve yasama faaliyetlerinde çok fazla sesi soluğu çıkmadı. Ama Devlet Bahçeli ile bir sorunu da en azından basına yansımadı.

Son süreçte, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyum Recep Tayyip Erdoğan’ın…” demecini okuduk, Ekmeleddin İhsanoğlu’nun… Akla şu da gelmiyor, hani; acaba, Ekmeleddin Bey’e seçim sonrası bakanlık sözü mü verildi? Malum; yeni sistemde bakanlar milletvekili olamıyor ya, hani! Olsalar da milletvekilliği görevinden istifa ediyorlar ya, hani?

Bu gerekçe ile mi kişisel CV’si bu kadar kabarık olan Ekmeleddin İhsanoğlu milletvekili adayı olmak istemedi? Acaba…"