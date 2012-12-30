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Oyuncu Arda Kural'a şizofreni teşhisi!

Oyuncunun, son olarak maden ocağından çıkardığını iddia ettiği taşları, bir kuyumcuya satmaya çalışınca polis tarafından tutuklandığı bildirildi

30 Aralık 2012 15:12

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'ya benzerliğiyle 'yerli Leonardo' adını alan oyuncu Arda Kural, şizofreni başlangıcı teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

ensonhaber.com'da yer alan habere göre, 'Emret Komutanım' dizisiyle tanınan Kural, Sabah gazetesinden Başak Çokan'ın haberinde, yakın bir arkadaşının, onu tanıyanlara attığı şu SMS'le ortaya çıktı:

"Arda Kural, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatmıştır. Onun için manevi desteğinizi ve dualarınızı eksik etmeyin!"


Tutuklanmıştı


Kural'ın bir süre önce bunalıma girdiği öğrenildi. Oyuncunun, son olarak maden ocağından çıkardığını iddia ettiği taşları, bir kuyumcuya satmaya çalışınca polis tarafından tutuklandığı bildirildi.

Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınan Kural'a, şizofreni başlangıcı teşhisi kondu.

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