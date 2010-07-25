-OYP'YE GÖRE 1. YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 25.07.2010 - Ortaöğretime Yerleştirme Puanlarına (OYP) göre, Fen, Anadolu, sosyal bilimler ve diğer bazı meslek liselerine 1. yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih yapan adaylar, hangi okullara yerleştiklerini Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ''www.meb.gov.tr'' internet adresinden öğrenebilecekler. Sonuçlara göre, kayıtlar bugünden itibaren 4 Ağustos 2010'a kadar yapılacak. Bu kayıtlar sonrası boş kalan kontenjanlar ise 4 Ağustos 2010'da ilan edilecek. Bu yıl yerleştirme sisteminde, okullarda kayıtlar sonrasında boş kalan kontenjanların sayısını en aza indirmek ve daha fazla sayıda öğrencinin bu okullara yerleşmesini sağlamak amacıyla ikinci tercih ve yedek liste uygulaması getirildi. 2. yerleştirme için tercih başvuruları 5-11 Ağustos 2010 tarihleri arasında alınacak. Bu dönemde öğrenciler, en fazla 6 okul tercihinde bulunabilecek ve yeni bir yerleştirme gerçekleştirilecek. 2. yerleştirmeye, OYP'si 196 ve üstü olan öğrenciler başvurabilecek. 1. yerleştirme için tercihte bulunan ve bulunmayan öğrenciler, 1. yerleştirme sonucunda herhangi bir tercihini kazanamayan öğrenciler. 1. yerleştirme sonucu kazandığı okula kayıt yaptıran öğrenciler, 1. yerleştirme sonucu kazandığı okula kayıt yaptırmayan ya da kayıt yaptırıp kaydını geri alan öğrenciler de 2. yerleştirme için başvuru yapabilecek. Öğrenciler, 2. yerleştirme sonucunda tercihlerinden birine yerleşmeleri durumunda 1. yerleştirme sonucunda yerleşip kayıt yaptırdıkları okullardaki kayıtları silinecek. Bu adayların 2. yerleştirme sonucuna göre kazandıkları okula kayıt yaptırmaları gerekecek. 1. yerleştirme sonucuna göre herhangi bir okula yerleşmiş ve kayıt yaptırmış öğrencilerin kayıtları, 2. yerleştirmeye başvurmaları durumunda sistem tarafından korunacak. 2. yerleştirme sonuçları, 16 Ağustos 2010 tarihinde ilan edilecek. Bu ilanda öğrencinin asil olarak girmeye hak kazandığı okulla birlikte, yedek olarak kazandığı okul da yer alacak. 2. yerleştirmeye göre kayıtlar 16-20 Ağustos 2010 tarihleri arasında yapılacak. 1. ve 2. yerleştirme işlemlerine talepte bulunacak öğrenci, her talep dönemi için okul aile birliğine makbuz karşılığında 5 TL yatıracak.