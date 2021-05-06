Oynadığı reklamla yıldızı parlamıştı; İngiliz model ve şarkıcı Nick Kamen hayatını kaybetti

İngiliz şarkıcı ve model Nick Kamen 59 yaşında yaşamını yitirdi. Kamen'ın müzik dünyasına girmesinde rolü olan Madonna, ölümün ardından "Gittiğini bilmek kalbimi kırıyor. Umarım gittiğin yerde mutlusundur" yazdı.

BBC'de yer alan habere göre, 59 yaşındaki model ve şarkıcı Kamen'ın ölümü ailesi tarafından doğrulandı. Kamen'ın uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Kamen, 1985 yılında oynadığı bir reklamla keşfedilmişti. Kamen, oynadığı reklamla Madonna'nın dikkatini çekmişti. Madonna’nın da desteğiyle müzik kariyerine adım atan Kamen, 1986 yılında ‘Each Time You Break My Heart’ isimli şarkısıyla popüler olmuştu.

Kamen'in ölüm haberinin ardından Madonna, Twitter hesabından "“Gittiğini bilmek kalbimi kırıyor. Her zaman çok nazik ve tatlı bir insandın. Çok fazla acı çektin, umarım gittiğin yerde daha mutlusundur Nick Kamen” yazdı.